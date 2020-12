Crea un falso profilo facebook. La Cassazione annulla le accuse

AVERSA – E’ stata disposta l’archiviazione per un 65enne di Aversa che era finito a processo per un falso profilo facebook. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere contro la decisione del gip che aveva accolto la richiesta di archiviazione ma disposto il giudizio coatto per diffamazione. Quest’ultimo, reato mai contestato dalla procura di Santa Maria.

Per la Cassazione il giudizio coatto “esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati (come nel caso in esame) diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, dovendo, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro“. L’uomo aveva creato un falso profilo facebook con il quale aveva iniziato a diffamare terze persone.