FOTO E VIDEO. Gli agricoltori in piazza a MONDRAGONE: “Il Covid ci sta uccidendo, ci state lasciando soli”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Agricoltori in protesta questa mattina dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza Falcone di fronte al Municipio. L’evento organizzato dall’Unione Agricoltori e Serricoltori dell’Agro Domizio, con Presidente Antonio Villano, ha visto la partecipazione di una delegazione nel rispetto delle norme anti Covid emanate dal governo. Il settore agricolo è ormai in ginocchio a causa della prolungata chiusura dei ristoranti, degli agriturismi e di tutto ciò che ruota attorno alle aziende agricole, a causa delle limitazioni imposte dal Governo per limitare la diffusione del virus, generando così un blocco delle vendite. A nulla è valso l’appello che questa categoria di lavoratori ha rivolto al Ministro dell’agricoltura, al Presidente della Regione Campania e all’Unione Europea che è rimasto inascoltato. Una situazione dunque difficilissima ed in assenza di un piano di sostegno che vada a sopperire o a contrastare la frenata dei consumi, la situazione potrebbe ulteriormente degenerare. Bisognerà ora capire come il Primo Cittadino Virgilio Pacifico che nella tarda mattinata ha incontrato il Presidente Antonio Villano, potrà venire incontro alle richieste degli agricoltori che stanno vivendo una crisi senza precedenti, che ha colpito soprattutto le decine di piccole aziende distribuite su tutto il territorio.