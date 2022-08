Croce Rossa in lutto per la morte di Donato

BAIA E LATINA/PIETRAVAIRANO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella Croce Rossa, addio a Donato Fattore 50 anni. Un terribile male lo ha strappato troppo presto all’amore ed affetto dei suoi cari. Lascia questa terra lo stimato e sempre in prima linea per il prossimo Donato Fattore, che ha lottato con tutte le sue forze contro il male. L’uomo era un valido e generoso volontario della Croce rossa, tanti i messaggi di addio. Questo quello di Veronica Pone “Ci hai onorato, rallegrato, arricchito con la Tua Amicizia e questo è stato per noi molto bello. Credo, sono sicura che è stato così per tutte le persone che hanno avuto come me questo privilegio. E siamo in tanti oggi sgomenti e sinceramente addolorati. La Tua è stata un’Amicizia fatta di entusiasmo generoso, di grande e disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di un affetto schietto e senza inutili fronzoli. Insomma è stata Amicizia; È così si celebra un Amico, senza retorica, senza bandierine di effimera durata, con l’allegria e la gioia che quei ricordi raccontano perché descrivono una persona come Te, Caro Donato Fattore , una persona cara, allegra, sincera, generosa, positiva. Salutaci il nostro capitano, noi qui continueremo nel vostro ricordo!”