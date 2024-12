Crolla soffitto in classe, alunni e docenti miracolosamente illesi

Il crollo, secondo quanto sostenuto da alcuni genitori nella nota che riportiamo di seguito, avrebbe avuto ripercussioni anche su altre aule

ALIFE – Crolla soffitto in aula all’Istituto Professionale ad Alife. A denunciare l’accaduto sono alcuni genitori con una nota diramata a seguito del grave episodio

La nota dei genitori

“con grande preoccupazione vi scriviamo per segnalare un episodio gravissimo avvenuto il 03 dicembre 2024 presso il plesso dell’Istituto Professionale di Alife, che attualmente ospita l’Istituto Industriale di Piedimonte Matese a causa dell’abbattimento della propria sede originaria. Durante l’orario scolastico, con gli studenti regolarmente presenti in classe, una parte del soffitto è crollata, causando danni alla classe e mettendo seriamente a rischio l’incolumità di studenti e personale. Il crollo ha avuto ripercussioni anche su altre aule, che risultano essere state lievemente coinvolte. Questo episodio sottolinea l’urgenza di interventi immediati per garantire una sede scolastica sicura e adeguata agli studenti e al personale. La situazione evidenzia una criticità strutturale che necessita di essere approfondita dalle autorità competenti al più presto. Chiediamo con forza alle istituzioni di intervenire per fornire una soluzione rapida e concreta, scongiurando il rischio che episodi simili possano ripetersi, per la pubblica sicurezza”.