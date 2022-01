Da lunedì nessun’area parcheggio per i dipendenti comunali. Scatta la rivolta

La Commissione prefettizia restituisce l’area al Demanio. Chiesto un incontro urgente dagli Rsu per la risoluzione del problema

CAPUA Da lunedì prossimo i dipendenti comunali di Capua non avranno più la possibilità di poter parcheggiare nell’area situata a poca distanza dal Municipio, che da tempi immemorabile è sempre stata utilizzata anche come parcheggio degli automezzi comunali.

Purtroppo nella zona limitrofa al Comune non ci sono parcheggi e quello privato sotterraneo nelle vicinanze non ha posti disponibili, per cui, rispetto alla decisione assunta dalla Commissione Prefettizia di restituire l’area al Demanio, è stato chiesto un incontro dagli RSU per la risoluzione del problema. “Purtroppo tale incontro non ha sortito alcun esito positivo, né tantomeno la Commissione si è degnata di riscontrare il disagio segnalato£.