Da Pineta Prisconte la rinascita di MONDRAGONE. Parte la campagna informativa sulla “differenziata” dei Black Dragons

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Pineta Prisconte riparte dalla “differenziata”, un progetto realizzato dalla “Sd Black Dragons” attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione, in modo da fornire a tutti i residenti di questo splendido quartiere immerso nel verde, strumenti e conoscenze utili per una corretta ed efficace raccolta differenziata. Una iniziativa che mira a guidare il cittadino al corretto smaltimento dei rifiuti, per vivere in un ambiente più pulito e sano. Una campagna partita da pochi giorni e che sta dando già degli ottimi risultati. Tra gli obiettivi principali, oltre alla salvaguardia dell’ambiente vi è quello di riqualificare un’area residenziale per portarla agli “antichi” splendori.

Prossima iniziativa dei “Black Dragons” riguarda la pulizia della foce dell’Agnena.