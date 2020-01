Ha viaggiato da Staten Island New York alla provincia di CASERTA per conoscere le sue radici: la storia di Lauren, artista che scrive libri per bambini

PIETRAMELARA – Una storia “natalizia”, di quelle che fa sempre piacere leggere.

Tutto parte da questo post, pubblicato sul “Forum Pietramelara” di Facebook:

“Salve,

Mi chiamo Lauren Lombardo e sono di Staten Island New York.





Vivendo a Napoli per gli ultimi 9 anni voglio dire che sono molto fiera di aver origini Italiani, e di scoprire dettagli della mia storia e il cognome Lombardo..

Sono un artista, brevettato un accessorio per viaggiare e scrivo libri per bambini.

Spero di tornare a Pietramelara un girono!

Scusa ma la lingua non è fluente, ci ho privato!! 🤣 🥳 🥳 Felice Anno Nuovo!

-Lauren”

Il mio bisnonno paterna si chiamava Luigi Lombardo ed era di Pietramelara. Lui è andato a New York in 1907.Sono andata a visitare Pietramelara in 2016 dopo di aver fatto la cittadinanza Italiana e tanta ricerca.Non c’è più il mio padre ne nonni.. quindi è stato un regalo per me stesso di imparare la mia storia.

La donna è tornata in Italia, dopo un lungo anno di ricerche sulla sua famiglia d’origine, per visitare i luoghi in cui affondano le sue più profonde radici.

È stato anche grazie a questo scritto, pubblicato sul frequentato gruppo Facebook di cui sopra, che Lauren ha avuto modo di entrare in contatto con alcuni dei suoi parenti ancora viventi a Pietramelara, zii e cugini legati ai suoi nonni e bisnonni, che le hanno scritto per conoscersi.

Lo stesso Comune di Pietramelara ha portato alla donna i suoi omaggi, invitandola a tornare in paese quanto prima, anche per consultare gli atti di nascita dell’ufficio anagrafe al fine di avere qualche notizia in più sulla sua famiglia.