Dal caso di Emanuela Orlandi al processo del dentista Della Valle. Il giudice dà l’incarico al noto psichiatra

CASERTA (red.cro.) – E’ un nome noto a chi segue la cronaca giudiziaria nazionale, chiamato a dare supporto alla ricerca della verità sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a 15 anniu nel giugno del 1983 e mai più ritrovata.

Stamattina il giudice Marinella Graziano ha conferito l’incarico allo psichiatra Stefano Ferracuti, professore della Sapienza di Roma, per valutare sia la capacità di intendere e volere da parte di Giovanni Della Valle, il dentista accusato di aver sequestrato la sorella nella sua abitazione in via Bosco. Ferracutti fu colui che delineò il profilo di Marco Accetti che nel 2013 si autoaccusò di aver preso parte al sequestro delle due ragazze e disse agli inquirenti che i rapimenti della figlia del dipendente del Vaticano e della Gregori erano stati attuati nell’ambito di “una trama ordita per condizionare la Curia“.