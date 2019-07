“Davide, monello del nostro cuore”. Il ricordo delle maestre dell’asilo

MADDALONI (red.cro.) –“La tragedia che ha colpito la famiglia del nostro piccolo Davide è per noli motivo di dolore. Le maestre, i bambini e tutti i genitori sono vicini alla famiglia. Davide, piccolo monello, tu resterai sempre nel nostro cuore”.

Viene ricordato così Davide Marciano, il piccolo deceduto nella piscina del Kora, durante un ricevimento per un matrimonio tenutosi a Pozzuoli. Il messagio è di una delle maestre della scuola “Il Regno dei Monelli”, l’asilo frequentato dal bambino. Immaginiamo che stasera non mancheranno alla fiaccolata che passerà per le vie di Maddaloni dalle 22. Mentre, in queste ore, è stato reso noto che 5 persone sono state indagate (LEGGI QUI).