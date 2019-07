MADDALONI. Muore nella piscina durante il matrimonio. Emessi 5 avvisi di garanzia

MADDALONI – Ci sono Cinque indagati nella vicenda del piccolo Davide, il bambino che mercoledì notte è morto in una piscina del “Kora” di Lucrino a Pozzuoli durante la festa di matrimonio di una cugina della madre. Avvisi di garanzia sono stati notificati al proprietario del locale, a due animatori e ai due genitori del piccolo che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 4 anni. Non potevano mancare verifiche di natura giudiziaria nel dramma del piccolo Davide Marciano, il bambino morto nella piscina del lido Kora di Lucrino, a Pozzuoli, mentre si festeggiava una cerimonia nuziale.

Intanto, è tutto pronto per la fiaccolata di questa sera a Maddaloni che partirà alle 22 dalla chiesa dell’Annunziata.