La De Amicis-Da Vinci e la Vanvitelli contro il comune di Caserta. Ecco cosa ha deciso il Tar della Campania

CASERTA – I giudici della quarta sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania hanno respinto i ricorsi presentati dal Istituto comprensivo Vanvitelli e dal De Amicis-Da Vinci di Caserta. Le scuole si erano appellate al TAR contro il piano di dimensionamento scolastico del comune di Caserta.

Il collegio giudicante ha ritenuto fondata la linea portata avanti dall’ente comunale del capoluogo, in questo procedimento difeso dall’avvocato Pasquale Marotta. La tesi si basava sulla non legittimità che gli istituti scolastici hanno di ricorrere contro il piano di dimensionamento operato da un comune. E così è stato. Infatti, i giudici del Tar hanno spiegato che l’istituto scolastico non può ricorrere contro il questo Piano. Questa decisione dell’amministrazione comunale può essere contestato dal ministero dell’Istruzione e non da una singola scuola. Per questo motivo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.