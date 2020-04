SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) E’ giunta al cimitero per la sepoltura direttamente dalla Germania la salma dell’avvocato Agostino Russo, 48 anni, morto causa infezione Covid. Viveva a Cremona, era un personaggio molto amato in città, tantissimi amici parenti lo saluteranno con una preghiera dalle proprie abitazioni, visto che sono vietate le funzioni funebri e religiose. Il papà è stato consigliere comunale, e il fratello Francesco è impegnato in Forza Italia.