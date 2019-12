MARCIANISE/MADDALONI – (TP) A 23 anni dal delitto di Vittorio Rega avvenuto il 23 luglio del 1996 a Maddaloni, oggi il verdetto della Corte d’Assise di Appello di Napoli per i due esponenti del clan Belforte. Confermata la sentenza a 30 anni sia per Pasquale Cirillo che per Antonio Bruno. Nel collegio difensivo gli avvocati Franco Liguori e Alessandro Barbieri.