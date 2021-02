Denuncia il marito per maltrattamenti in famiglia: assolto 40enne

CAPODRISE – Nel 2013, dopo la fine del loro matrimonio celebrato nel 2010, la moglie aveva denunciato il marito C. D., residente in Capodrise, per una serie di condotte vessatorie poste nei suoi confronti verificatesi sia durante la convivenza che dopo l’interruzione della stessa.

Nel 2015, iniziava il processo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la persona offesa confermava quanto in denunce e rimetteva la querela pur non avendo questa valenza processuale diretta essendo il l reato di maltrattamenti in famiglia procedibile di ufficio. Il tribunale, ha accolto le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Gionti. In particolare, ha assolto l’imputato per le condotte denunciate come avvenute in costanza di matrimonio ritenendo che non configurassero il reato contestato. Quanto alle condotte successive, avvenute quando la convivenza era, di fatto, finita, ha derubricato il reato contestato in quello di stalking dichiarando il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.