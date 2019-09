MARCIANISE – A.M., 44 anni straniero domiciliato a Marcianise aveva messo una pentola sul fuoco, ieri sera, per scaldare qualcosa. Ma si è poi addormentato. A quel punto è partito un principio di incendio. I residenti di via Manzoni, dove l’uomo vive, hanno chiamato i vigili del fuoco. Lo straniero è stato messo in salvo.