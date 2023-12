Dimentica le chiavi di casa, cerca di entrare dalla finestra ma fa un volo di 5 metri

L’uomo ha messo un piede in fallo e si è schiantato sull’asfalto.

SAN MARCELLINO. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia il tentativo, fallito, di entrare in casa attraverso una finestra perché aveva dimenticato le chiavi di casa. L’uomo, un 60enne residente in via Domenico Cimarosa, a San Marcellino, ha fatto un volo di oltre cinque metri, schiantandosi sull’asfalto. Sul posto è subito giunta un’ambulanza del 118 che lo ha poi trasportato all’ospedale Moscati di Aversa. Fortunatamente non è in pericolo di vita.