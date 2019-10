Direttore di un hotel del litorale svanito nel nulla

CASTEL VOLTURNO – E’ scomparso da Castel Volturno Ugo Li Ranzi, 59 anni. Di lui non si hanno più notizie dal 28 settembre scorso. E’ originario di Napoli, ma vive e lavora a Castel Volturno, come direttore di un hotel. La mattina della scomparsa, è rientrato a casa dopo una notte di lavoro. Da quel momento, non si è saputo più nulla di Ugo.

Il cellulare è rimasto sul tavolo e l’auto regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a maniche corte, jeans neri. Ha con sè un marsupio dello stesso colore. Ha diversi tatuaggi ed è alto 1.75.

Qui sotto la scheda diffusa dalla trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?”.