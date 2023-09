Disagi alla circolazione, Atzori (Forum): “Dal Comune solo parole, i cittadini pronti a scendere in piazza”

.

CASERTA – Continua il lungo calvario dovuto alla chiusura della variante della Reggia. Mi arrivano, in quanto consigliere del Forum dei Giovani, continuamente segnalazioni e richieste di aiuto da parte di cittadini esasperati dal troppo traffico nel quale ogni giorno si ritrovano incastrati. L’ultima segnalazione mi è arrivata questa mattina da parte di una docente di una scuola casertana, esausta del fatto che la mattina per poter arrivare a lavoro debba fare giri immensi e partire ore prima, pur trovandosi non troppo distante dal centro città con la propria abitazione. Sono tanti anche i suoi colleghi che chiedono, come sempre inascoltati, aiuto a chiunque dopo averlo già fatto tante e troppe volte ad un’Amministrazione inerte e che, mi fa pensare, probabilmente non vive davvero la propria città. La risposta contraria a ciò sarebbe semplicemente una, essere in malafede, fregarsene altamente del luogo che si è stati chiamati dalle urne a governare ed osservarne il lento (o forse veloce) declino. Da fine agosto, termine prefissato per la conclusione dei lavori della variante, cosa è cambiato? Vogliamo che l’Amministrazione si prenda le proprie responsabilità e dia risposte ai cittadini prima che, a ragion veduta, si pensi bene di invocare le piazze con manifestazioni. Non nascondo che, vivendo la città più dei compagni di Palazzo Castropignano, sarei in prima fila a protestare.