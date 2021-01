La proposta shock di un disoccupato: “Vendo un rene per soldi, non ho più nulla”

RECALE – Antonio Campanile è un disoccupato e non è la prima volta che fa proposte simili. Già nel 2019, preso dalla disperazione e dallo sconforto, si è deciso a mettere in vendita il suo rene con un annuncio choc apparso su Facebook. E la drammatica storia che torna di attualità in questi mesi terribili legati alla pandemia e alla crisi economica a questa legata. L’ultima volta Campanile (LEGGI QUI) ha prima minacciato il suicidio, poi ha smesso di mangiare perché non dispone delle risorse economiche per acquistare cibo.

Oggi, abita in un tugurio, dove entra acqua e freddo, nel centro storico di Recale, con cane e un gatto; sopravvive grazie al sostegno della comunità parrocchiale e della Caritas. Il parcheggiatore-donatore afferma di non magiare da giorni, di essere molto malato e di aver tentato il suicidio. Chiede un posto dove poter vivere con dignità, fosse pure una roulotte usata, e assicura che con il soldi che ricaverebbe dalla vendita del rete aiuterebbe anche due bambini in gravi difficoltà.