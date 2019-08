Disperso dal 9 agosto e con le gambe rotte. Partono le unità cinofili da CASERTA alla ricerca di Simon

Si sono aggiunte da ieri le unità cinofile di Matera e Caserta per la ricerca di Simon Gautier, il giovane, senza fissa dimora, in vacanza a Policastro Bussentino, disperso dal 9 di Agosto, lungo la costa di Scario, nel Comune di San Giovanni a Piro.

“Ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”. Questo è stato l’appello disperato del 29enne sul posto per una escursione. Le operazioni di soccorso coordinate dal capitano Matteo Calcagnile, comandante della compagnia dei carabinieri Sapri, si sono spinte fino a Maratea in provincia di Potenza.

Il raggio di azione, infatti, è di oltre 20 chilometri tra costa alta e rocciosa, sentieri e dirupi a picco sul mare. Si teme per le condizioni di salute del giovane.