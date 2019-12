CASTEL VOLTURNO– Fiamme in un appartamento in via Fiume Liri . Un uomo di 40 anni è rimasto intossicato a causa di un incendio divampato nella propria abitazione. Prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Le condizioni di salute di M.S. ,che al momento si trovava all’interno della sua abitazione, non sono considerate gravi.