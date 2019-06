DIVISE SPORCHE & droga. ARRESTATI Trillicoso, Delle Curti e Pugliese. Dovranno scontare…

MARCIANISE/CAPODRISE – Si comunica che nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Caserta, ha tratto in arresto

PUGLIESE Daniele, cl. 1989, TRILLICOSO Francesco, cl. 1958 e DELLE CURTI Roberto, cl. 1971



poiché colpiti da Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emessi il 7.6.2019 dalla ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.Gli arrestati furono coinvolti in una vasta indagine, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, tra il2013 e il 2014, all’indirizzo di venti persone, tre delle quali appartenenti della Polizia di stato.Al termine delle attività investigative, gli indagati sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, diassociazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, incendio, usura,riciclaggio, favoreggiamento personale, peculato, truffa, falsità ideologica commessa dal p.u.,corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, abbandono del posto di servizio, abuso d’ufficioe accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.Gli odierni arrestati, in particolare, sono stati riconosciuti responsabili: Il PUGLIESE diassociazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, in Capodrise (CE) e altrove e spacciocontinuato di stupefacenti, sempre in Capodrise, fino alla data del 6 febbraio 2014, così dovendoespiare la pena della Reclusione per anni 5 e mesi 4; il TRILLICOSO di concorso in spacciocontinuato di stupefacenti, in San Nicola la Strada (CE), Marcianise (CE) e altrove, fino al 16novembre 2013, così dovendo espiare la pena della Reclusione per anni 4, mesi 7 e giorni 112e dovendo corrispondere la somma di Euro 20.000 a titolo di multa; il DELLE CURTI diassociazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, in Capodrise (CE) e altrove e spacciocontinuato di stupefacenti, sempre in Capodrise, Marcianise (CE), Frignano (CE) e altrove fino alladata del 15 febbraio 2014, così dovendo espiare la pena della Reclusione per anni 7 e mesi 3.Gli arrestati, inoltre, sono stati colpiti dalle pene accessorie del Ritiro della Patente di Guida (peranni 3), del Divieto di Espatrio (per anni 3) e dell’Interdizione dai Pubblici Uffici (per anni 5),perpetua per il DELLE CURTI.Terminati gli atti di rito, PUGLIESE Daniele, TRILLICOSO Francesco e DELLE CURTI Roberto,sono stati associati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE)