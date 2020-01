Dolori lancinanti ai reni e corsa in ospedale, clochard salvato in extremis

Maddaloni – Una vicenda all’insegna dell’amore e di forti sentimenti di solidarietà nei confronti di una persona meno fortunata.

Parliamo di quanto accaduto a Pellegrino, un clochard casertano che da tempo riceve assistenza presso la Casa del Sorriso di Don Giorgio Quici, sotto la direzione dell’associazione “L’Angelo degli Ultimi”.

Pellegrino da giorni lamentava dei forti dolori ai reni, e dopo gli esami effettuati presso l’ospedale di Mdaaloni, è stato operato d’urgenza dai medici del reparto d’urologia.

Secondo l’equipe medica, sarebbe bastato un giorno in più di attesa, e probabilmente Pellegrino non ce l’avrebbe fatta.

La vicenda sottolinea in maniera evidente l’importanza di strutture di sostegno come quella diretta da Antonietta D’Albenzio, per andare incontro a chi nella vita affronta quotidianamente situazioni complicate.