Domani anniversario dalla morte dell’ex sindaco Luigi Falco. Una messa in memoria

Caserta – Domani 3 febbraio, alle ore 19.00, nella chiesa di S. Antonio di Padova in corso Giannone sarà celebrata una messa in memoria dell’ex sindaco di Caserta Luigi Falco nel settimo annuale della sua scomparsa.

Il manifesto funebre affisso in città per la ricorrenza, indicandolo nel modo in cui era comunemente conosciuto in città, ossia come Gigi Falco, riafferma “Che amò Caserta più di se stesso” per ricordare la sua affezione al capoluogo.

Medico, guidò l’amministrazione comunale dal 1997 al 2005.