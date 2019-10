Domani ci saranno i funerali di Simone, 17enne trovato morto in un parco

CASERTA (Christian e Lidia de Angelis) – Ci saranno domani i funerali di Simone Fusco, 17enne di Aversa. La salma giungerà dal reparto di medicina legale dell’ospedale di Tor Vergata di Roma, dove è stata eseguita l’autopsia e giungerà a Caserta presso la Chiesa del Buon Pastore, la funzione sarà celebrata alle 16. Sotto shock e increduli per l’accaduto tutti i cittadini e gli amici del giovane, che aveva saputo farsi amare e apprezzare e che senza un perché si è tolto la vita in un parco pubblico.

Gli amici di Simone sul muro del parco dove il ragazzo è andato via hanno scritto “SIMONE FUSCO SEMPRE VIVO NEI NOSTRI CUORI” Gli amici hanno anche realizzato un commovente video di addio e ricordi dell’amato Simone, Ciao Angelo Bello” che pubblichiamo. Qui sotto i commenti e gli addii più toccanti dei suoi amici.

Tonya: “Ragazzi buongiorno… io non ho parole e non ci sono parole x descrivere questo dolore che in questo momento sta passando la famiglia… Simone era un ragazzo d’oro sempre sorridente e molto simpatico, era amico di tutti, anche io uscivo insieme a lui con la nostra comitiva e vi posso assicurare che era troppo bravo e buono😭Ci mancherai un sacco.. ora da lassù proteggi tutti e spero che avrai trovato la serenità che qui sulla terra non avevi trovato!!Un bacione amico mio…”

“Sto qui e non ci credo non ci credo che davvero hai fatto una cosa di questa!Io mi chiedo il xke lo hai fatto?Non ci hai pensato?Non hai pensato che qui c’erano tante persone tanti amici che ti volevano bene? Non hai pensato che ora tutti noi soffriamo per te?No tu invece nn ci hai pensato minimamente di prendere quella fottuta catena e farla girare a torno a tuo collo, non hai pensato a nulla ma solo di andare via…andare via con Gesú😞Qui tutti soffriamo per te, qui a tutti tu ci manchi😪 qui tutti ti vorrebbero vedere di nuovo in villa a scherzare come una volta anche se facevi tante cazzate anche se avevi la testa dura come un cocco comunque tutti qui ti volevano bene❤Io spero che ora tu stai lassú e che riposi in pace e che noi di te non dimenticheremo mai delle tue cazzate😂❤Tu per noi non sei morto tu per noi vivi ancora ancora nei nostri cuori❤Ciao angelo un bacio da qua su da tutti noi spero che ti arrivi più presto e possibile❤#CIAOANGELOBELLO❤🔐🙏”



: “Osservo questo cielo…sopra di noi…e so che tu, stai sorridendo alle stelle…alla luna…al sole…e al nostro cuore dolorante…Non lasciarci… fa’ che noi ti sentiamo sempre… fa’ che noi viviamo per te…e per tutti quelli che ti vogliono bene…Vola…e non lasciarci mai “