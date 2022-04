FRIGNANO – Saranno celebrati domani, 15 Aprile alle ore 16,00, presso la chiesa di San Marcellino In Aprano, a Casaluce, i funerali di Maria Carmela Sabatino, 57 anni, la donna che questa mattina, poco dopo le 13,30, è deceduta, colta da malore improvviso, nella sua auto, in via della Libertà ad Aversa. Lascia affranti dal dolore il fratello, le sorelle ed i parenti tutti.