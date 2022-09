Domenica 2 ottobre apre il nuovo anno scout del Gruppo TEANO 1

TEANO (Pietro De Biasio) Dopo la pausa estiva è arrivato il momento per gli scout del Gruppo Teano 1 di rimettersi in gioco per vivere nuove cacce, sperimentare nuove avventure e percorrere nuove strade. Domenica 2 ottobre si svolgerà l’apertura del nuovo anno scout, un’apertura che sarà vissuta all’insegna della ri-scoperta del grande gioco dello scautismo. Circa 100 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni, distribuiti su 3 unità, e tanti capi che prestano servizio nella Comunità Teano 1: questi sono i numeri all’inizio del nuovo anno. La giornata che si svolgerà a Pietrelcina sarà caratterizzata da diversi momenti: Santa Messa presso la parrocchia Santa Maria degli Angeli e la cerimonia “dei passaggi”. Un rito per sottolineare l’importanza, non solo della fine di un anno e l’inizio di quello successivo, ma per sancire l’ingresso dei nuovi “cuccioli” nel Branco, il passaggio dei lupetti più grandi nei due Reparti e quello degli esploratori e delle guide più grandi in Comunità R/S. Non solo, perché la cerimonia è anche il momento in cui i nuovi capi giovani, una volta presa la “partenza” e finito il percorso scout da educandi, scelgono di diventare a loro volta educatori. Auguriamo buona caccia e buona strada a tutti i ragazzi e le ragazze, ai capi e alle famiglie: a vivere al meglio questo nuovo anno scout che inizierà a breve e nel riuscire a trovare soluzioni nuove per affrontare questo tempo post pandemia.