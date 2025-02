Donna di 84 anni derubata della sua borsetta riesce a far arrestare due giovanissimi scippatori

È stata l’anziana a descrivere dettagliatamente i malviventi, entrambi minorenni, individuati dopo pochi minuti

SANTA MARIA A VICO – L’immediata richiesta di aiuto dell’anziana vittima, inoltrata poco dopo le 12.30 di oggi al numero di emergenza “112”, ha permesso ai carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, nel casertano, di intervenire e bloccare i due minori albanesi che, pochi istanti prima, avevano violentemente strattonato la donna, impossessandosi della borsetta che portava a tracolla.

Sono bastati pochi minuti alla pattuglia dell’Arma, per raggiungere il civico 273 della via Nazionale dove, all’esterno di un bar, hanno trovata la vittima 84enne ancora sconvolta per lo scippo subito.

La dettagliata descrizione fornita dalla donna, e confermata da alcune persone presenti sul posto, ha consentito ai carabinieri di intercettare poco dopo i due ragazzi, entrambi vestiti di nero, nei pressi dell’incrocio tra via Pompeo Lucio Felicissimo e via Marinelli.

Alla vista dei militari i due, che avevano ancora con loro la borsetta asportata pochi minuti prima, con una mossa fulminea se ne sono liberati, lanciandola nella vegetazione presente a margine della strada, ed hanno tentato una precipitosa fuga a piedi.

Subito raggiunti sono stati bloccati, identificati e condotti in caserma.

La borsetta, recuperata dai carabinieri, è risultata contenere ancora tutti gli effetti personali della vittima, mentre il denaro che ara custodito al suo interno è stato successivamente rinvenuto in possesso dei minori, nel corso della perquisizione personale.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’84enne che, tranquillizzata ha ringraziato i carabinieri con un sorriso.

I ragazzi, un 16enne e un 17enne di origini albanesi, sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto con strappo.