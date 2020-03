SAN FELICE A CANCELLO – Non si hanno più notizie di una donna che si è perduta da oggi pomeriggio sulle colline di San Felice a Cancello. Si tratta di un’anziana, moglie di un ex dipendente del comune in pensione. Sono stati i familiari ad accorgersi della scomparsa, mentre cercavano qualche asparago. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Al momento le ricerche sono in atto.