Doppia aggressione in carcere: agente finisce in ospedale

La denunciata del sindacato

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CARINOLA – Due aggressioni ai danni degli agenti si sono verificate a Carinola e Santa Maria Capua Vetere. E’ quanto denunciato dal Uspp, sindacato della polizia penitenziaria.

Secondo fonti sindacali, a Santa Maria Capua Vetere un detenuto, che sarebbe già noto per suoi reiterati atteggiamenti ostili nei confronti della polizia penitenziaria, sarebbe andato in escandescenza per futili motivi sferrando un pugno in pieno volto a un agente. Il poliziotto è stato soccorso e trasportato in ospedale.

A Carinola, invece, un agente della penitenziaria è stato colpito con un pugno al volto. “Basta aggressioni in danno della polizia penitenziaria”, dichiarano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, segretario regionale e presidente dell’Uspp, secondo i quali quanto accaduto “dimostra l’urgenza di inasprimento delle pene per i reati di aggressione al personale di polizia penitenziaria”.

due sindacalisti chiedono inoltre “una legge che annulli i benefici di legge per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressione. Ai colleghi aggrediti la più ampia solidarietà e vicinanza del nostro sindacato”, concludono.