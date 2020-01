SAN FELICE A CANCELLO – G.L. 53 anni ha tentato il gesto estremo oggi pomeriggio ed è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha condotto ad Aversa per una consulenza psichiatrica. Il 53enne è molto conosciuto in città, per due giorni ha dormito al freddo, su una panchina sita a Botteghino, davanti alla scuola elementare. Poi il desiderio, scongiurato, di farla finita.