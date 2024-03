Dosi di cocaina tra le aspirine, la decisione del giudice per il 30enne spacciatore

L’uomo fermato lo scorso febbraio dalla polizia.

CASERTA. Era stato fermato poco più di un mese e mezzo fa mentre, in sella al suo scooter e in seguito a perquisizione, fu trovato in possesso di 8 involucri contenenti cocaina, in una scatola di aspirine. Oggi, il 30enne tunisimo T.M.A. è tornato in libertà (si trovava ai domiciliari).

L’uomo innescò anche una colluttazione con gli agenti di polizia.