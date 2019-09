DRAMMA AD AVERSA. 60enne si uccide impiccandosi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile tragedia, un uomo di 60 anni si è tolto la vita da poco, impiccandosi. L’uomo è salito su uno scaletto presso la sua abitazione in via Garofano ad Aversa, ha legato un cappio al collo, e si è impiccato. Alcuni vicini hanno notato la scena ed hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per cercare di salvarlo, anche diverse volanti della polizia di stato del Commissariato di Aversa, per accertare le dinamiche dell’accaduto. Al momento sono ignote le cause del folle gesto. Secondo alcuni la persona che si è impiccata era nota nella strada, e sempre disponibile, per cui non si comprende il perchè di tale decisione estrema. Seguiranno aggiornamenti.