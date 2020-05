Dramma a due passi dal casello di Caserta Nord, 38enne trovato morto in casa

L’uomo ha provato a chiedere aiuto dal balcone di casa, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto era ormai troppo tardi

CASAGIOVE – Intorno alle 15 di oggi, in un palazzo adiacente all’uscita autostradale di Caserta Nord, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 38 anni. L’uomo ha provato a chiedere aiuto dal balcone di casa, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto era ormai troppo tardi, dopo l’intervento anche dei vigili del fuoco per far si che gli uomini del 118 potessero entrare. Dai primi rilievi, sembra probabile che il decesso sia avvenuto per cause naturali