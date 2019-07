DRAMMA a MADDALONI. In attesa di un trapianto, muore 45enne. Lascia due figli

MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis)– Terribile lutto muore giovane, Aurelio Schiavo, 45 anni, in attesa del trapianto. Stamani una sconcertante notizia ha addolorato l’intera comunità, appreso il decesso prematuro di un giovane operaio, membro dell’associazione Carabinieri, padre di due figli, che da tempo era in attesa di un trapianto, che non è arrivato, e l’uomo si è spento.

I funerali si terranno domani presso la Chiesa dei Cappuccini a Maddaloni, tanti i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, per questa dolorosa perdita.

Ecco il messaggio di un caro amico di Schiavo: “O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi il dolore di questa famiglia per la morte di (aurelio) che in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre buono, perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen.Ciao amico mio ci rincontreremo nel regno del padre tvb Dio, alla tua presenza tutto vive, e i nostri corpi, morendo si preparano ad una condizione migliore: ti preghiamo di ricevere dalle mani degli Angeli l’anima del nostro e caro fratello Aurelio Schiavo per portarlo in Paradiso nell’attesa della risurrezione. Perdonagli ogni colpa: te lo chiediamo per la tua misericordia e per i meriti di Gesù nostro Redentore. Amen.”