SANT’ANGELO IN FORMIS – Ci è giunta, pochissimi minuti fa, la terribile notizia di un tentato suicidio. A quanto pare, un giovane, Io., si è gettato dal primo piano di uno stabile sito in via Luigi Baia a Sant’Angelo in Formis. Il ragazzo, ha riportato diverse fratture e, al momento del trasporto all’ospedale di Caserta, era vigile.

