DRAMMA A SCUOLA. Studentessa delle medie si ferisce con un coltello

PIEDIMONTE MATESE – Ieri mattina, martedì, una giovane studentessa è stata ritrovata con tagli alle braccia all’interno della scuola media di Piedimonte Matese dove studia.

Sono stati chiamati i sanitari che hanno soccorso la ragazza, curata e affidata ai genitori, residenti in un comune lì vicino.

Restano perplessità sull’azione, dove sia avvenuta, se all’interno della scuola o prima di entrare nell’istituto. Chiaramente non sono chiari neanche i motivi che l’hanno portati ad autoinfliggersi delle ferite in che modo sia entrata in possesso del coltello utilizzato per i tagli.