Dramma. Giovane mamma muore nel sonno

SPARANISE (Lidia e Christian de Angelis) Madre 34enne muore nel sonno, comunità sconvolta. Stamani presso l’abitazione di Rossella Fiato, a Sparanise, sono giunti i sanitari del 118 chiamati dai familiari della donna, la quale nel letto giaceva senza dare segni di vita. Sul posto i soccorsi hanno cercato di rianimare la giovane madre, ma nulla da fare, era deceduta. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Sparanise che hanno informato l’autorità: la salma non è stata sottoposta ad autopsia, ma liberata per i funerali, si è accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali.