TEANO/VAIRANO PATENORA – Un giovane operaio, di Teano, da anni residente a Vairano Patenora è tra i coinvolti in un tragico incidente avvenuto oggi sull’Autostrada del Sole. Il 30enne stava lavorando con altri colleghi quando è stato travolto da un furgone in corsa. Non sarebbe in pericolo da vita ma avrebbe riportato conseguenze serie. Ricoverato in un ospedale del Lazio.