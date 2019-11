SAN CIPRIANO D’AVERSA– E’ morto improvvisamente Mario Diana, 55 anni, noto come “Ninotto”. L’uomo è deceduto all’esterno di un bar di via Roma a San Cipriano, dove stava pranzando con alcuni amici. Il 55enne all’improvviso si è sentito male. E’ stato subito soccorso ma per lui non c’è stato niente da fare. Domani saranno celebrati i funerali a San Cipriano. Diana gestiva un negozio di mattonelle ed era il fratello del noto “Rafilotto” Diana.