Dramma in città, addio alla giovane prof Claudia Capaldo

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per il mondo della scuola: addio alla prof. Claudia Capaldo di soli 31 anni. La stimata docente è deceduta a seguito di un brutto male contro cui ha combattuto. La sua prematura scomparsa ha gettato tutti nel dolore profondo. Lascia la madre, il padre, e la sorella e i tanti alunni e colleghi. I funerali hanno avuto luogo oggi alle 15 presso la Chiesa Maria SS Assunta a Lusciano. Questo il cordoglio del Liceo Lycée leygues Couffignal: “Il cuore del nostro liceo sanguina oggi dopo la scomparsa della matricola Mathis. Ultimo anno scolastico e della collega Claudia Capaldo portata via in poche settimane da un terribile malattia. Tutti i nostri pensieri vanno alle loro famiglie e ai loro cari. Alcune foto del lavoro del nostro defunto collega”.