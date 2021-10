AVERSA – Dramma nella notte ad Aversa. Un ragazzo di 23 anni è caduto dal balcone di un’abitazione sita al quarto piano di una palazzina di via Montale ed è morto sul colpo. Il tonfo è stato sentito dai residenti che hanno allertato i soccorsi. Ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è spirato. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.