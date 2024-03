DROGA DAL RIONE. “Scarcerazione anticipata”. Libero il cognato del boss

CAPUA – Condannato nel giugno di due anni fa in corte di Appello a quattro anni e sei mesi di reclusione, Pasquale vitolo, fratello di Teresa, moglie di Carlo Del Vecchio, boss degli Schiavone e personaggio importante del clan dei Casalesi, in queste ore è stato scarcerato ed è libero di tornare a Capua.

L’avvocato difensore di Vitolo, il legale Paolo Di Furia, ha chiesto e ottenuto la concessione della liberazione anticipata di 360 giorni. Un anno in meno di carcere che è stata quindi ordinato dall’ufficio di sorveglianza del carcere di Frosinone, dove il 57enne era recluso.

Pasquale Vitolo è stato coinvolto in diverse indagini relative allo spaccio di droga. La più importante, probabilmente, riguarda la vendita di sostanze stupefacenti che, partendo dal Rione Sant’Agata, arrivava in tutto l’agro Caleno. Le accuse della DDA rimasero in piedi per quanto riguarda il market della droga, venendo però meno il pesante gravame camorristico.