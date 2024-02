Droga, estorsione, rapina e aggressione: DUE ARRESTI A MONDRAGONE

Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un cittadino

MONDRAGONE – I Carabinieri della Stazione di Mondragone il 20 febbraio 2024 hanno dato esecuzione ad una

ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato la misura

cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due persone per i delitti di tentata estorsione,

rapina e lesioni personali aggravate.



Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata da un cittadino straniero il quale, premesso di

essere stato tossicodipendente e di avere interrotto l’assunzione di droghe per problemi di salute,

ha riferito di essere stato oggetto di condotte vessatorie da parte degli indagati, concretizzatesi in

minacce, aggressioni fisiche e il furto di due biciclette, per costringerlo ad acquistare da loro

sostanze stupefacenti.



I destinatari dei provvedimenti cautelari sono da ritenersi innocenti fino alla sentenza definitiva e le

misure cautelari sono state adottate senza il contraddittorio con le parti e le difese, e il contraddittorio avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà valutare anche |’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.