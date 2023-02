Drogò e violentò la sua cliente, torna in libertà il mago Ermes

La Procura generale presso la corte d’Appello di Napoli ha, infatti, decretato la sua liberazione dagli arresti domiciliari per decorrenza dei termini.

SANTA MARIA A VICO. Vincenzo Di Monda, meglio conosciuto come mago Ermes o Enzo il sensitivo, è tornato in libertà. La Procura generale presso la corte d’Appello di Napoli ha, infatti, decretato la sua liberazione dagli arresti domiciliari per decorrenza dei termini. Al sedicente mago resta ora solo l’obbligo di dimora. Il 68enne fu accusato di violenza sessuale aggravata dall’uso di droghe. In secondo grado fu condannato a 6 anni e 8 mesi ma un mese fa la Cassazione, annullando quella sentenza ha rinviato il tutto ad una nuova sezione della corte d’Appello.