Due auto e un tir si schiantano in autostrada

TEANO – Da qualche minuto viene segnalata una collisione lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli, in direzione sud.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Caianello e Capua. L’impatto ha coinvolto due auto e un tir e sarebbe da circoscrivere nell’area ricadente il comune di Teano.

Ci sono dei ritardi e del traffico causato delle conseguenze della collisione, ma pare che non ci siano gravi conseguenze. Anche il sito di Autostrade per l’Italia segnala un forte vento sul tratto, ma non incidenti o criticità alla circolazione.