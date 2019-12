Duplice omicidio di CAMORRA. Il pentito: “Sono innocente.” Ed esclude anche i cugini

SAN CIPRIANO DI AVERSA – (TiPa) Colpo di scena al processo di camorra in Corte di Assise di Appello per il duplice omicidio Vincenzo Maisto e Italo Venosa avvenuto 28 anni fa a S. Cipriano.

Ascoltato il pentito Salvatore Venosa che ha dichiarato dopo che il pm aveva fatto appello alla sua assoluzione in primo grado: “Sono innocente, come mi sono accusato di altri delitti mi sarei accusato anche di questo se davvero lo avessi fatto. Non hanno partecipato a questo omicidio neppure i miei cugini (Venosa, n.d.r.) e ne tanto meno Francesco Carannante.”

In primo grado hanno ricevuto l’ ergastolo: Corrado De Luca, Giuseppe Diana e Antonio Basco e Pasquale Spierto. Per loro il collegio difensivo è ricorso in appello.

Nel processo sono stati impegnati gli avvocati Lino Mascia, Domenico Della Gatta Alessandro Diana, Anna Gargiulo, Alfonso Baldascino, Paolo Caterino.