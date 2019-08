E’ in carcere l’uomo che ha scippato una ragazza e l’ha trascinata con l’auto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È stato condotto questa mattina nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Antonio S. di San Marcellino, l’uomo che ieri pomeriggio intorno alle 17.30, nel tentativo di “scippare” una ragazza di 18 anni, P. M., nei pressi della Basilica Minore Maria S S. Incaldana, rimasta agganciata alla portiera della macchina del malvivente, l’ha trascinata per decine di metri, lungo via Vittorio Emanuele fino all’ingresso di Piazza Umberto Primo.

Pare che il 32enne fosse anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, difatti la Polizia Municipale di Mondragone – che ha faticato tantissimo per cercare di gestire una situazione apparsa da subito grave, visto anche il tentativo di linciaggio della folla che ha atteso l’uomo mentre usciva dalla caserma – ha rinvenuto nella sua auto, un piccolo quantitativo di droga. Intanto la ragazza, trasportata ieri in codice rosso presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, con sospetti traumi addominali ed escoriazioni multiple sul corpo, come mostrano alcune foto pubblicate su facebook da un suo parente, è stata dimessa questa mattina.