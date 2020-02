E’ libero il 48enne arrestato ieri con 11 chili di sigarette di contrabbando

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto del quarantottenne arrestato ieri sera a Frignano per detenzione di contrabbando di sigarette per il quale il PM aveva chiesto la misura dell’obbligo di presentazione presso la stazione di polizia. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo le richieste della difesa, rappresentata da Carmine Carbone, ha liberato l’uomo non applicando alcuna misura ed ha disposto il rinvio per il prosieguo del processo a carico dello stesso.

Il 48enne era stato arrestato dai finanzieri del Nucleo Baschi Verdi per la detenzione di 11 kg di sigarette di contrabbando, rinvenute durante una perquisizione dell’abitazione di P.A. Quindi, durante l’udienza la tesi della difesa è stata accolta dal Giudice. Ora sarà il processo a determinare gli esiti della vicenda.