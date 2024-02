E vai col tango: la coop cara a Luciano Sagliocco vince la gara biennale per la refezione scolastica al Comune di Mondragone, sindaco Giovanni Zannini

In calce all’articolo il testo integrale della determina. Consiglio per la lettura: clikkate sui due link che vi riporteranno a precedenti articolo scritti da noi su questa cooperativa nel 2021, per fatti riguardanti il Comune di Aversa.

MONDRAGONE (g.g.). Era un anno e mezzo che non mettevamo il naso nell’albo pretorio del Comune di Mondragone. E’ bastato un attimo, 10 secondi (figuriamoci se ci mettiamo a cercare bene cosa verrebbe fuori); è bastato aprire il primo atto amministrativo venutoci a tiro, ossia una determina a firma del dirigente Antonella Amalia Picano, per trovare subito una cosa interessante, sicuramente una coincidenza, ma che coincidenza!

I nostri lettori, soprattutto quelli di Aversa, sanno, non diciamo bene, ma abbastanza bene, che la Mediterranea società cooperativa, oltre ad occuparsi di erogare il servizio di mensa scolastica, ha un rapporto splendido, fondato sulla reciproca stima, che sfocia in vera e propria empatia, con Luciano Sagliocco, primo alleato e punta avanzata del consigliere Giovanni Zannini nella città normanna.

Luciano Sagliocco ha messo insieme una lista, alle ultime elezioni comunali, schierandosi con Gianluca Golia, salvo poi, dopo aver stretto un’intesa, nella famosa riunione svoltasi ad inizio dell’estate 2020, nella casa di via Fermi, a cui ha partecipato anche Piero De Luca, figlio del governatore e deputato del Pd, in quel periodo costretto alle stampelle a causa di un incidente, passare con Zannini, diventando il principale esecutore materiale del ribaltone, grazie al quale il sindaco Alfonso Golia, sfiduciato da alcuni consiglieri del Pd, è riuscito ad andare avanti fino a qualche mese fa grazie ai voti di soggetti eletti in coalizioni di segno opposto, che hanno tradito dunque il mandato popolare ricevuto, Luciano Sagliocco in primis, con il figlio Francesco, divenuto assessore e con la pupilla di sempre Federica Turco. Conseguenza o coincidenza, la Turco ha potuto scegliere addirittura tra due assunzioni, una frutto del concorsone della Regione Campania, l’altra frutto di un concorso all’Asl Napoli1 (ha scelto la seconda) con la coda della più numerosa infornata di posti, aggiudicati a figli, nuore, affini e consanguinei delle famiglie Sagliocco-Spezzaferri.

Il rapporto tra Sagliocco, pardon, tra Luciano Sagliocco (precisiamo il nome per tutelare la memoria di Peppino Sagliocco) e la coop Mediterranea è più datato rispetto a questi avvenimenti. Componenti della giunta di centrodestra, guidata dall’allora sindaco Enrico De Cristofaro, ci hanno, infatti, raccontato e lo racconterebbero ancora, della particolare passione applicata dall’allora vice sindaca e assessora Federica Turco nel perorare le qualità rare di questa cooperativa delle refezioni scolastiche. E infatti, la Mediterranea è stata, o, magari è ancora, la titolare del servizio mensa nelle scuole che usufruiscono dei servizi comunali, ossia le scuole primarie che una volta si chiamavano materne, elementari e medie.

Quando scriviamo che Mondragone finirà per colonizzare Aversa, se dovesse capitare, qualora il tacco di Giovanni Zannini si imprima profondamente sull’esito delle prossime elezioni dell’8 e del 9 giugno, ci riferiamo a fatti come questi.

Determina n. 493 del 22 febbraio 2024. Dunque, una cosa fresca fresca, risalente a giovedì scorso: “Affidamento del servizio di refezione scolastica degli anni 2023-2024 e 2024-2025 alla Mediterranea società cooperativa con sede in Aversa, alla via Salvo D’Acquisto”. Scusate se siamo malfidati, ma questo nostro sentimento non riguarda certamente solo il Comune di Mondragone, quello d Aversa, ma riguarda tutti i Comuni della provincia di Caserta. Per cui, la scelta del criterio di aggiudicazione, in questo caso quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia la combinazione tra ribasso economico controllato rispetto ad una base d’asta e tra questo e l’esposizione della cosiddetta offerta tecnica, cioè dei servizi che un operatore economico mette a disposizione dell’ente o della struttura a cui li erogherà, non conta, per noi, un fico secco, poco più o poco meno. Lo diciamo dall’alto, ribadiamo, dall’alto delle migliaia di gare d’appalto e di procedure di aggiudicazione di cui ci siamo occupati negli anni e di cui ci occupiamo ogni giorno ed essendo stati, di conseguenza, costretti a vivisezionare, millimetro per millimetro, il Decreto legislativo n.50 del 2016, meglio noto come Codice degli appalti. Comunque, per puro, ma in questo caso, ozioso dovere di cronaca, vi diciamo che al 31 luglio scorso (per cui in questa porzione di anno scolastico il servizio è stato erogato in proroga), sono arrivate quattro offerte: quella della citata Mediterranea cooperativa di Aversa, insieme a quelle di Gfi Food srl, Sirio srl e Klas Services srl. 92,470 punti per Mediterranea, 87,433 per Klas Services, 85,08 per Gfi Food e 72,20 per Sirio

Quel poco che resta lo leggete dal testo integrale della determina che pubblichiamo in calce. Amen.

